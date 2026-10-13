Merate, a Brugarolo torna la Festa d’autunno: due giorni tra sapori della tradizione e convivialità

Appuntamento sabato 24 e domenica 25 ottobre

Due giorni di festa celebrando i sapori dell’autunno

MERATE – Pizzoccheri, casoncelli, polenta e cassoeula: sono alcuni dei piatti della tradizione che saranno protagonisti della Festa d’autunno di Brugarolo, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre nell’area feste limitrofa alla chiesa di Brugarolo, frazione di Merate.

A organizzare l’appuntamento è il gruppo “Brugarolo Insieme”, che invita tutti a trascorrere un fine settimana all’insegna della buona cucina e della convivialità, in un ambiente riscaldato e accogliente.

Il menù propone numerose specialità, pensate per soddisfare tutti i gusti: dai pizzoccheri ai casoncelli, dalla pasta e fagioli alla cassoeula con polenta, senza dimenticare la polenta con salsiccia o funghi, quella con formaggio e funghi, il vaniglia con lenticchie, il panino con la salamella e la trippa. Completano l’offerta i formaggi freschi e stagionati, le patatine fritte e le torte della casa.

La festa prenderà il via sabato 24 ottobre, con il servizio ristoro dalle 18.30. Per la stessa giornata sarà disponibile anche il servizio d’asporto, dalle 11 alle 18. Domenica 25 ottobre, invece, la cucina sarà aperta a pranzo, dalle 12 alle 14.

Ad accompagnare la proposta gastronomica ci sarà anche l’Antica Osteria “Spirito di…vino”.

Per chi desidera portare a casa alcuni dei sapori più tradizionali, il sabato sarà possibile prenotare cassoeula con polenta e trippa da asporto. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 23 ottobre, contattando il numero 348 2484884, anche tramite messaggio WhatsApp.