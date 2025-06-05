Merate, a buon punto i lavori al tetto della palestra di via Montello

L’obiettivo è risolvere radicalmente il problema della condensa

E’ in corso la posa della guaina e dell’isolamento esterno

MERATE – I pannelli fotovoltaici sono stati (temporaneamente) rimossi e sono in corso i lavori di posa della guaina e dell’isolamento esterno. Dopodiché si potrà riposizionare l’impianto fotovoltaico e procedere quindi con la chiusura del cantiere.

Procede a buon ritmo l’intervento di manutenzione straordinaria della copertura del tetto della palestra della scuola primaria di via Montello, oggetto di problemi legati al fenomeno della condensa, con conseguenti gocciolamenti sul pavimento, riscontrato nelle stagioni invernali.

Un problema strutturale su cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni è intervenuta subito dopo l’insediamento, la scorsa estate, avallando una variazione d’urgenza al bilancio per finanziare i lavori di rimozione del controsoffitto per evitare infiltrazioni.

Un primo step di lavori, in cui sono stati compresi anche la rimbiancatura della struttura, utilizzata dagli alunni del plesso scolastico ma anche da molte associazioni sportive, e la posa del nuovo impianto di illuminazione, a cui ora è seguita la seconda fase, relativa alla revisione dell’impermealizzazione della copertura della palestra.

Un intervento redatto su progetto stilato dall’ufficio tecnico e appaltato a un’azienda di Briosco, stimato in circa 120mila euro, che verrà concluso nelle prossime settimane, entro la fine di luglio. “I lavori sono a buon punto e non hanno compromesso l’agibilità della struttura rimasta sempre aperta e fruibile da alunni e sportivi” commenta l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio.