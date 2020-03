Merate, lontani ma vicini: è fiorito l’albicocco piantato dai genitori dell’asilo nido Girotondo

L’albicocco era stato piantumato durante la festa dei nonni

Una fioritura che assume un sapore speciale in questi giorni contraddistinti dall’emergenza coronavirus

MERATE – E’ sbocciata qualche giorno fa, poco prima che l’emergenza coronavirus costringesse a chiudere anche i parchi giochi, luoghi simbolo della vitalità e dell’esuberanza dei bambini. Si è colorata dei suoi bellissimi fiori la pianta di albicocco piantumata lo scorso autunno nel parco del centro anziani di piazza don Minzoni. L’iniziativa aveva visto protagonisti i piccoli bambini dell’asilo nido Girotondo che, insieme ai loro genitori e nonni, avevano deciso di rendere ancora più speciale e significativa la festa dei nonni piantando un albicocco come testimone verso il futuro.

Ora quel “seme” è diventato frutto iniettando in tutti, anche solo attraverso una fotografia scattata qualche giorno fa, un pieno di speranza e di ottimismo in questi giorni contraddistinti da ansia e preoccupazione. Lo sa bene mamma Edvige che ora, con asilo e parchi chiusi, ha voluto condividere lo scatto con i genitori del nido, ricordando la festa dei nonni e le tante avventure vissute da genitori e bimbi al nido. Un pensiero dolce rivolto a tutta la grande famiglia dell’asilo Nido Girotondo di viale Verdi in cui tutti mamme, papà e soprattutto bambini si sentono a casa. Con la speranza di sconfiggere, il più presto possibile, grazie alla collaborazione di tutti, questo brutto virus.