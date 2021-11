Verranno utilizzati i locali della dependance di Villa Confalonieri, sede in passato della Polizia locale

Con la medicina di gruppo si punta ad ampliare il servizio offerto ai pazienti

MERATE – A Villa Confalonieri la sede della medicina di gruppo, servizio già attivo in diverse realtà del Lecchese pronto a decollare ora anche in città. Diversi medici di base hanno già fornito la propria disponibilità per creare un team grazie al quale associarsi e fornire ai propri pazienti un servizio con una fascia oraria più ampia rispetto a quanto ciascuno potrebbe autonomamente garantire.

La notizia è stata data dal sindaco Massimo Panzeri giovedì scorso in Consiglio comunale a margine della discussione della mozione sulla carenza dei medici di base portata in discussione dalla maggioranza e approvata, con alcune modifiche, all’unanimità del Consiglio.

L’amministrazione comunale ha individuato nella dependance della Villa (l’edificio situato sulla destra appena entrati dall’ingresso principale, dove trovano sede già alcune attività gestite da Ambito e Retesalute) la location dei medici di gruppo ampliando così il servizio finora offerto alla cittadinanza. “Al momento hanno aderito diversi camici bianchi, praticamente tutti quelli in servizio fisso in città” commenta il sindaco Massimo Panzeri, ricordando come sempre nello stesso stabile troverà spazio la sede dell’Inps, dopo il trasferimento da via Gramsci. L’obiettivo è far partire l’attività il prima possibile.