Da giovedì luci di Natale accese sul Castello Prinetti e sulla chiesa con le luminarie per le vie della città

L’assessore Procopio: “Viviamo la nostra bella città e scegliamo i nostri negozi per i regali di Natale”

MERATE – Un villaggio immerso in un bosco innevato proiettato sul Castello Prinetti e una bellissima immagine della natività che risplende sulla facciata della chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio. Si sono accese ieri, giovedì, all’imbrunire, le luci di Natale in centro regalando a grandi e piccini l’emozione regalata dai fasci luminosi proiettati in due edifici simbolo della città. “Let’s start the Christmas season” ha esclamato l’assessore Giuseppe Procopio, scomodando la lingua inglese per rivolgere l’auspicio a tuffarsi nella magica atmosfera natalizia.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione circa 60mila euro per non far mancare, anche quest’anno, le luci di Natale in città.

“Viviamo la nostra bella città e scegliamo i nostri negozi per i regali di Natale” ha aggiunto sottolineando come il concept delle proiezioni e delle luminarie del 2021 si ispirano ad un Natale “tradizionale”. “A rappresentare al meglio quest’idea nel cuore della nostra città sono proiettate sul Palazzo Prinetti delle immagini antiche di bambini che giocano in un bosco innevato e babbo natale che distribuisce doni con la valorizzazione dei nostri alberi con una luce calda. La novità di quest’anno è una bellissima natività proiettata sulla chiesa Parrocchiale. Con le proiezioni e le luminarie abbiamo voluto valorizzare i simboli della nostra città, il Castello, la chiesa Parrocchiale, le piazze e i nostri alberi. L’augurio è di vivere un momento di dolce semplicità con un Natale diverso dall’ultimo vivendo le festività con gli affetti più cari nella nostra città vestita di colori e tradizione con l’invito a tornare a vivere il nostro centro con la sua atmosfera e sostenere i nostri negozi di vicinato comprando i regali di natale a Merate oggi più che mai accogliente.

Tutto ciò è possibile anche grazie alla disponibilità del nostro parroco che ci ha permesso di illuminare palazzo Prinetti e la chiesa”.

L’assessore ha poi concluso ricordando i numerosi eventi realizzati dai commercianti della Nostra mela in collaborazione con la ProLoco per vivere il magico periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti a partire dai canti natalizi, vecchi giochi di legno, il trenino per i bambini nel week end del 18/19 dicembre e uno spettacolo di magia. Da domani, sabato, entrerà in vigore inoltre l’ordinanza del sindaco che prevede l’obbligo di utilizzo della mascherina per la Fiera di Sant’Ambrogio e per altri eventi natalizi caratterizzati da affollamento di persone.