Merate, accesso dei cani nei parchi: “Bene via Allende, ora anche negli altri”

La presa di posizione del Comitato civico ambiente sulla scelta del Comune sull’accesso dei cani all’area verde di via Allende

L’amministrazione comunale ha posizionato dei cartelli per indicare dove possono entrare i cani e dove no

MERATE – Sì al passaggio, rigorosamente al guinzaglio, lungo i camminamenti; no all’avvicinamento all’area attrezzata per la pratica del calisthenics. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni disciplinando in questo modo l’accesso all’area verde sportiva di via Allende. Una scelta comunicata già in occasione del Consiglio comunale di inizio giugno e concretizzata con dei nuovi cartelli esemplificativi posti all’ingresso del parco.

A commentare questa decisione, chiedendo che venga “esportata” anche in tutti i parchi pubblici cittadini, è il Comitato Civico Ambiente presieduto da Elena Calogero. “Apprendiamo con piacere del passo indietro della Giunta sul divieto dell’entrata dei nostri amici a quattro zampe nell’area verde di via Allende – puntualizza la presidente alla guida anche del Comitato Attuare la Costituzione -. Infatti, è stata riaperta ed ora nel parco è consentito l’accesso ai cani al guinzaglio e sui camminamenti come segnalato dai cartelli. Parrebbe logico che tale scelta valga anche per tutti gli altri parchi cittadini poiché non vi è motivo della sua applicazione soltanto in una parte del territorio meratese. Attendiamo fiduciosi insieme ai tanti proprietari di cani”.