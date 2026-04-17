Merate accoglie la Madonna Pellegrina di Fatima: due settimane di preghiera e celebrazioni

Arrivo il 26 aprile in elicottero al Mandic, Messa con il cardinale Versaldi alle 18

Il simulacro sarà accolto nelle parrocchie e poi a Sant’Ambrogio fino al 10 maggio

MERATE – Un momento di spiritualità e partecipazione per la comunità. Dal 26 aprile al 10 maggio la città di Merate accoglierà la Madonna Pellegrina di Fatima, una presenza speciale che accompagnerà fedeli e cittadini in un periodo di preghiera e riflessione.

L’arrivo del simulacro è previsto nel pomeriggio di sabato 26 aprile: alle 17.30 giungerà in elicottero all’ospedale San Leopoldo Mandic, mentre alle 18 sarà celebrata una Messa solenne presieduta dal cardinale Giuseppe Versaldi e concelebrata dai sacerdoti.

La permanenza della Madonna Pellegrina rappresenta un’occasione per la comunità di affidare la città, le famiglie e in particolare i più giovani a un momento di preghiera condivisa. Durante i giorni di presenza, sono previsti momenti di invocazione e celebrazione, con l’intento di rafforzare il cammino di fede e vivere un tempo di comunione.

Dal 26 aprile al 2 maggio il simulacro sarà accolto nelle parrocchie di Novate, Sartirana, Pagnano e al convento di Sabbioncello, mentre da domenica 3 maggio sarà ospitato nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio fino alla partenza, prevista per domenica 10 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel periodo pasquale e vuole offrire un’opportunità per approfondire la dimensione spirituale, attraverso momenti di celebrazione e raccoglimento.

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