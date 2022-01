Merate, adolescenti e pandemia: in Auditorium due incontri con esperti

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Dietro la lavagna

Due incontri per approfondire il tema adolescenti e pandemia: ospiti il professor Lancini e le dottoresse Baldi e Invernizzi del progetto #quindiciventiquattro di Asst Lecco

MERATE – Due incontri per capire, insieme a professionisti del settore, come la pandemia ha cambiato le nostre vite e soprattutto quelle dei nostri figli. E’ quanto propone l’associazione Dietro la lavagna con “Sos adolescenti. I nostri figli oltre la pandemia”, ciclo di due incontri in programma in Auditorium. Si comincia giovedì 27 gennaio con la serata con ospite Matteo Lancini: lo psicologo, presidente della Fondazione Minotauro nonché docente universitario, parlerà de “L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti”. Giovedì 10 febbraio spazio invece a Carmen Baldi e Roberta Invernizzi, entrambe psicologhe e psicoterapeute attive all’interno del progetto #quindiciventiquattro di Asst Lecco.

Per iscrizioni visitare il sito www.dietrolalavagna.it