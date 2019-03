Premiazioni ieri, giovedì, all’auditorium Giusi Spezzaferri

117 gli studenti partecipanti al concorso promosso da Aido per le scuole

MERATE – Poesie, temi e disegni per sottolineare il valore della donazione e il messaggio di altruismo e speranza promosso dall’Aido. Si è tenuta ieri, giovedì, la serata di premiazione della 22esima edizione del concorso Aido per le scuole rivolto alle scuole medie del territorio.

L’iniziativa ha visto coinvolti 348 ragazzi di seconda media degli Istituti Collegio Villoresi e Manzoni di Merate e Bonfanti e Valagussa di Cernusco Lombardone, chiamati a partecipare agli incontri che i volontari dell’Associazione Italiana Donatori di Organi hanno organizzato nelle scuole. Di questi ben 117 ha poi presentato un elaborato con a tema la donazione. La giuria ha faticato non poco a decretare i vincitori, stabilendo anche diversi ex aequo. Ieri, la proclamazione dei vincitori invitati a salire a uno a uno sul palco dall’istrionico presentatore Giustino Comi.

In apertura di serata il presidente della sezione Merate, Cernusco e Montevecchia dell’Aido Bruno Bosisio ha ringraziato i presidi Antonio Cassonello, Stefano Motta e Dario Maria Crippa per la collaborazione. Il grazie è andato anche alle persone che hanno condiviso con i ragazzi la loro esperienza di trapiantati: Daniele Sorzi e Ambrogio Colombo, trapiantati di fegato e Ferruccio Bonfanti, trapiantato di cuore. “Il nostro gruppo conta 1210 iscritti, di cui 872 di Merate, 207 di Cernusco e 131 di Montevecchia”. Il presidente provinciale di Aido, l’olginatese Antonio Sartor, ha voluto aggiungere: “Nessuno di noi è un eroe, ma dopo la nostra morte scegliamo di essere solidali con chi ha bisogno”.

La parola è poi passata all’assessore meratese all’Istruzione Silvia Sesana: “Questo concorso è un’iniziativa lodevole e meritoria. Ringrazio l’Aido e in particolar modo il presidente Bosisio, così persuasivo da essere riuscito a far iscrivere alla sezione tutta la mia famiglia e voi scuole, senza la cui collaborazione non sarebbe stato possibile”. Il sindaco di Cernusco Giovanna De Capitani ha invece voluto riallacciarsi al terribile episodio di cronaca di martedì per rimarcare l’importanza della generosità: “Grazie a un ragazzino di soli 13 anni che ha chiamato i carabinieri, 51 ragazzini sono stati messi in salvo. Dobbiamo ricordarci della generosità e della donazione anche nella vita di tutti i giorni, facendo in modo che queste caratteristiche diventino parte integrante del nostro stile di vita. In un mondo in cui le persone sembrano dare più importanza alle relazioni con gli animali, penso che sia importante incrementare le nostre relazioni umane”.

Il presentatore Giustino Comi si è invece rivolto direttamente ai ragazzi: “Da sempre le ultime generazioni vengono criticate e considerate svogliate e sfaticate. Non fatevi condizionare da queste critiche e andate avanti per la vostra strada”. Spazio quindi alla premiazione del concorso Aido per le scuole con gli studenti omaggiati di una copia del libretto contenente tutti gli elaborati vincitori e di un astuccio rosso.

ECCO I PREMIATI

COLLEGIO VILLORESI – MERATE

TEMA

1° – Demetrio Kokkaliaris – 2A

2° – Filippo Casati – 2A

3° – Arianna Croce – 2A

POESIA

1° – Alessandra Galetti – 2A

2° – Francesca Casiraghi – 2B

3° – Vittoria Pirovano – 2A

DISEGNO

1° – Giacomo De Cani – 2B

2° – Chiara Cappucci – 2B

3° – Liam Sella – 2B

3° – Matilde Maggioni – 2B

ISTITUTO A. MANZONI – MERATE

TEMA

1° – Maddalena Giomboloni – 2D

2° – Sergio Romassev – 2A

3° – Leonardo Chillone – 2C

POESIA

1° – Simone Lo Giudice – 2A

2° – Arianna Schiavetti – 2A

3° – Tommaso Piatti – 2F

3° – Giomana Elsayed – 2A

DISEGNO

1° – Ausilia Minini – 2F

2° – Alice Massironi – 2F

3° – Mattia Barbieri – 2D

ISTITUTO COMPRENSIVO BONFANTI E VALAGUSSA – CERNUSCO LOMBARDONE

TEMA

1° – Noemi Fumagalli – 2F

2° – Elisa Pulimeno – 2F

3° – Giulia Citterio – 2C

3° – Gloria Chiara Mandelli – 2F

POESIA

1° – Gloria Mandelli – 2B

2° – Irene Fumagalli – 2F

3° – Goan Ruiz Brambilla – 2B

DISEGNO

1° – Laura Viricelli – 2B

2° – Mirko Lambiase – 2C

3° – Gioia Francesconi – 2B

3° – Noa Presti Frigerio – 2F