Merate, al centro anziani per parlare di controllo di vicinato. Con un occhio alle truffe

E’ in programma martedì 14 gennaio l’incontro di presentazione del controllo di vicinato

“L’obiettivo è intercettare la popolazione più fragile ed esposta in particolar modo al rischio truffe”

MERATE – Parlare del controllo di vicinato anche al centro anziani per spiegare come funzionano questi gruppi e valutare eventualmente la nascita di un gruppo che possa rappresentare un valido scudo in particolare contro le truffe. E’ in programma martedì 14 gennaio alle 17.30 al centro anziani di piazza don Minzoni l’incontro di presentazione del controllo del vicinato di Merate. A condurre l’appuntamento sarà Cristian Bellenzier, punto di riferimento delle 159 persone attualmente iscritte per ciò che riguarda Merate al controllo di vicinato. “Abbiamo iniziato due anni fa a Brugarolo, frazione bersagliata negli anni precedenti dai furti. Grazie a questa iniziativa, il fenomeno si è drasticamente ridotto tanto che a noi risultano solo due furti in frazione nell’ultimo anno”. Sono venti in tutto le zone, suddivise in vie, che hanno aderito al Cdv: l’ultima in ordine di tempo è stata la frazione di Sartirana particolarmente colpita dai furti prima di Natale.

“All’incontro di martedì prossimo al centro anziani saranno presenti rappresentanti delle forze dell’ordine – continua Bellinzier –. E’ giusto infatti precisare e ribadire che queste iniziative si svolgono nel segno della massima collaborazione con le forze dell’ordine. L’idea alla base è infatti quella che il miglior antifurto è il nostro vicino di casa”. Oltre a spiegare finalità e meccanismi di funzionamento del gruppo per ciò che riguarda i furti, l’incontro al centro anziani si prefigge l’obiettivo di avvicinare anche quella parte di popolazione più fragile e meno avvezza a usare smartphone e chat. “Sarebbe bello creare un gruppo che si occupi di diffondere informazioni e notizie proprio al centro anziani. Penso in particolar modo al fenomeno delle truffe, a cui gli anziani sono purtroppo più esposti”. Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo.