MERATE – Più verde meno macchine uguale felicità. È una equazione semplice quanto efficace (almeno nelle speranze!) quella alla base delle nuove fioriere posizionate da oggi, mercoledì, lungo il percorso pedonale che porta all’ingresso della scuola. I vasi in cemento serviranno come dissuasori ai parcheggi selvaggi delle auto da parte degli automobilisti indisciplinati che, vuoi per fretta o per pigrizia, continuano a posteggiare in spregio alle più elementari norme di educazione civica.

E così dopo i primi richiamo verbali e la circolare dello scorso mese, il collegio Villoresi è passato… alle fioriere contro i parcheggi selvaggi. A fine marzo il preside Stefano Motta si era visto costretto a scrivere una circolare per sottolineare l’importanza di preservare, come dirigente scolastico, la sicurezza di tutti gli studenti.

“Il che vuol dire – aveva ribadito – permettere loro di utilizzare il camminamento pedonale, contrassegnato dal colore rosso. Cosa impossibile se alcuni genitori continuano a parcheggiare lì l’auto come se nulla fosse”. Un monito caduto poi nel vuoto tanto che oggi sono arrivate le fioriere pronte a sopportare qualsiasi “avvicinamento sospetto” dei paraurti delle macchina. Una mossa che, complice anche il motto “più verde, meno macchine”, vuole contribuire a portare più felicità per tutti. Ricordando che, effettuare qualche passo a piedi, fa bene al corpo e allo spirito.