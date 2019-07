Merate, al lavoro i ragazzi di Util’Estate: interventi al lago di Sartirana e al centro anziani

Dieci i giovanissimi coinvolti nel progetto promosso da Retesalute nell’ambito di Piazza l’idea

L’iniziativa è partita lunedì e proseguirà fino al 25 luglio, giorno in cui è prevista la festa finale da Perego Libri a Barzanò

MERATE – Sono dieci ragazzi, hanno tra i 15 e i 18 anni e da lunedì si stanno rimboccando le maniche per rendere Merate più bella. E’ partito con slancio ed entusiasmo il progetto Util’Estate, promosso da Retesalute nell’ambito di Piazza l’idea in collaborazione con la cooperativa Grande Casa.

L’iniziativa ha ricevuto un finanziamento del Comune che ha sposato le finalità sociali di questo importante progetto. Coordinati da un educatore e affiancati da diversi volontari i ragazzi effettueranno questa settimana e la prossima degli interventi di manutenzione in alcune aree individuate dal Comune. Alla mattina lavorano nell’area del lago di Sartirana, seguendo anche le dritte e i suggerimenti dell’ex sindaco Andrea Massironi.

In particolar modo si stanno concentrando sulla staccionata in legno che delimita il marciapiede di via Volta e sulle passerelle poste lungo l’anello intorno al lago, passando dell’impregnante sul legno in modo da renderlo impermeabile. Dopo la pausa pranzo al centro anziani, i ragazzi resteranno nella struttura di piazza don Minzoni per svolgere altri lavoretti insieme ad alcuni assidui frequentatori del centro.

“Questo progetto vuole rappresentare anche un ponte tra diverse generazioni” ha spiegato Rita Gaeni, responsabile del servizio di assistenza, educazione, cultura, sport e tempo libero del Comune. Il 25 luglio, ultimo giorno di Util’Estate, si terrà al festa finale del progetto da Peregolibri a Barzanò. A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnato un buono acquisti del valore di 150 euro. Soddisfatto dell’iniziativa anche il sindaco Massimo Panzeri, contento di un progetto che vede impegnati i ragazzi per il bene dell’intera comunità.