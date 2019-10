Merate, al liceo Agnesi si parla di democrazia con La Semina

Appuntamento questa sera, lunedì, alle 20.45 nell’aula magna del liceo Agnesi

Relatori Nicolò Addario e Luciano Fasano, docenti all’università

MERATE- Si parlerà di democrazia e del mondo occidentale questa sera, lunedì, nell’Aula Magna del liceo Agnesi grazie all’incontro promosso dall’associazione La Semina. Ospiti della serata, intitolata “Conoscere la democrazia (per capire il presente). Cosa è accaduto in Italia e in altri paesi del mondo occidentale”, i professori Nicolò Addario, già professore di sociologia all’Università di Modena e Reggio Emilia e Luciano Fasano, docente di scienza politica all’università degli studi di Milano. Durante la serata verrà presentato il libro “Il sistema politico italiano. Origini, evoluzione e struttura”.

Ricercatore in scienza politica presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli studi di Milano, Fasano insegna Scienza politica nella laurea triennale in Scienze internazionali e Istituzioni europee e Istituzioni politiche e processi decisionali nella laurea magistrale in Scienze politiche e di Governo. Si occupa di rappresentanza politica e degli interessi organizzati, partiti e sistemi di partito, gruppi di pressione, comportamento elettorale, elezioni primarie e teoria sociale. È autore di diversi contributi sulle elezioni primarie in Italia e sulla trasformazione dei partiti politici. Tra le pubblicazioni più recenti “L’ultimo partito. Dieci anni di Partito Democratico” con Paolo Natale.

Nicolò Addario, già professore ordinario di Sociologia generale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, ha insegnato presso l’Università Bocconi di Milano, l’Università Statale di Milano, l’Università Statale di Pavia. Ha studiato presso il Dipartimento di Sociologia della Temple University di Filadelfia (USA) con una borsa NATO. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Attualmente in pensione. Ha l’incarico del corso di Teoria dell’innovazione di cui era titolare.