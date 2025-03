Merate. Al Mandic apre lo sportello Dat grazie alla Fabio Sassi

Lo sportello Dat sarà attivo dal 9 aprile

L’associazione Fabio Sassi conferma così il proprio impegno nella tutela della dignità e dell’autodeterminazione delle persone

MERATE – Sarà attiva dal 9 aprile lo sportello Dat, disposizioni anticipate di trattamento, un servizio informativo rivolto ai cittadini che desiderano comprendere meglio le opportunità offerte dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato e autodeterminazione nelle scelte terapeutiche.

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Fabio Sassi, che da anni gestisce il Nespolo di Airuno, contraddistinguendosi come una realtà punto di riferimento nelle questioni del fine vita.

Lo sportello Dat nasce infatti per fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per esprimere in modo consapevole le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari futuri, nel caso in cui non siano più in grado di prendere decisioni autonomamente. La decisione di redigere una Dat è libera e volontaria e consente di stabilire anticipatamente quali cure si desidera ricevere o rifiutare in situazioni di incapacità decisionale.

Il servizio, completamente gratuito e a scopo esclusivamente informativo, prevede un colloquio con un medico esperto che fornirà chiarimenti sui diritti previsti dalla normativa, sulle modalità di deposito delle Dat presso gli uffici di stato civile dei Comuni e sul ruolo del fiduciario. Durante l’incontro, verrà distribuito l’opuscolo informativo “Non senza il mio consenso”, redatto dal dottor Mario Tavola in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Inoltre, sarà messo a disposizione un modello di Dat per facilitare la stesura delle proprie volontà.

I cittadini interessati possono prenotare un appuntamento contattando il numero 378 303 8539, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Un incaricato fisserà il colloquio nelle date e orari programmati, in base alla disponibilità dell’équipe medica. Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione Fabio Sassi, situata in Largo Mandic, 1 a Merate presso l’Ospedale “San Leopoldo Mandic”, Palazzina di Direzione.

La dottoressa Paola Manzoni coordinerà l’attività dello Sportello DAT, affiancata da un team di medici che garantiranno un supporto qualificato.

L’Associazione Fabio Sassi OdV conferma così il proprio impegno nella tutela della dignità e dell’autodeterminazione delle persone, offrendo un servizio prezioso per chiunque voglia approfondire il tema delle disposizioni anticipate di trattamento. Per maggiori informazioni, è possibile anche scrivere una mail a dat@fabiosassi.it.