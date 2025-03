Merate, al via gli incontri del progetto “Sos genitori”

L’iniziativa è promossa dall’associazione DietroLaLavagna insieme a Specchio Magico

Appuntamento venerdì 28 marzo e venerdì 4 aprile con le conferenze con relatori qualificati esperti del settore

MERATE – Due genitori che tengono sulle spalle i propri figli giocando a fare l’aeroplanino con loro. E’ l’immagine, eloquente e diretta, con i mille messaggi sottesi intessuti di equilibrio, stabilità e sguardo rivolto verso l’alto, pronti per spiccare il volo, scelta per il progetto Sos genitori, promosso dalla cooperativa Specchio Magico e dall’associazione DietroLaLavagna, nuovamente in campo con delle proposte rivolte a sostenere i temi della genitorialità.

L’iniziativa si struttura in due conferenze aperte alla cittadinanza organizzate nell’ambito del progetto Rise (RetI Senza Età) che ha come ente capofila l’azienda speciale Retesalute – Ambito di Merate.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 28 marzo alle 20.45 in Auditorium con la serata che vedrà protagnista Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta, autore di diversi volumi sulla genitorialità. A lui sarà affidato il compito di sviscerare il tema “Per essere buoni genitori – Gli errori, il carattere dei figli, il senso di colpa”.

La seconda conferenza è invece fissata per venerdì 4 aprile, sempre alle 20.45 e sempre in auditorium con la psicologa Valentina Bianchi e la pedagogista Silvia Columpsi chiamate a parlare di competenza emotiva .

“Con questo progetto, vogliamo investire a sostegno delle famiglie con progetti e interventi specifici, anche in un’ottica preventiva, nonché potenziare la rete dei servizi” spiegano gli organizzatori -. Le due conferenze vogliono sensibilizzare la cittadinanza sul grande tema della genitorialità: entrambe le serate saranno gestite con una modalità interattiva e partecipativa finalizzata all’emersione di problematiche ma anche di scambio di esperienze positive”