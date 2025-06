Merate, al via i lavori di asfaltatura in città: interessati 17mila mq di strade

Gli interventi inizieranno questa settimana coinvolgendo diverse vie del centro

Saranno realizzati oltre 17.000 mq di asfaltature considerando anche i ripristini stradali

MERATE – Inizieranno mercoledì 25 giugno i lavori di ripristino delle asfaltature inseriti nel maxi intervento varato dalla Giunta Salvioni che riguarda complessivamente 17mila metri quadrati di strade.

Questa prima tranche di lavori sarà in carico alla ditta Fibercop, la società che nei mesi scorsi ha eseguito interventi di posa fibra ottica nel territorio comunale. Gli operatori delegati da questa azienda eseguiranno degli interventi di ripristini asfaltature in centro con particolar riferimento alla zona delle poste (via Rondinella e via don Cesare Cazzaniga) e del dedalo di vie sovrastanti come via Quintaberta, Vicolo Carbonini e via Don A. Perego nel primo tratta da via Manzoni. Compresa nel lotto anche via Santa Marta, la strada che collega via De Gasperi a via Cerri.

“Laddove le condizioni lo permettono e compatibilmente con le risorse a disposizione, si è scelto di evitare interventi frammentati, privilegiando asfaltature complete della carreggiata per garantire maggiore durabilità e un risultato più ordinato” aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio annunciando il piano delle asfaltature. Aggiungendo: “Il coordinamento tra Comune e gestori è tuttora in corso e, come Amministrazione, intendiamo continuare a utilizzarlo come metodo di gestione strutturata dei ripristini, per ottimizzare le risorse pubbliche e migliorare nel tempo la qualità delle strade della città”.