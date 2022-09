Merate, al via i lavori per il parco giochi a sud di villa Confalonieri

L’intervento ha un costo di 90mila euro e dovrebbe concludersi in un mese

Verrà sistemato anche il camminamento pedonale che collega Villa Confalonieri a viale Verdi

MERATE – Al via i lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi nell’area a sud di Villa Confalonieri. Da oggi, giovedì 29 settembre, l’area verrà chiusa al pubblico per permettere agli operai dell’impresa che ha vinto l’appalto di poter lavorare in sicurezza.

Verrà quindi bloccato anche l’accesso pedonale tra viale Verdi e l’ex sede del Comune.

“Finalmente il cantiere può iniziare” commenta il sindaco Massimo Panzeri, referente per la delega dei Lavori pubblici. “Ci sono stati dei ritardi rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento dovuti anche alla difficoltà di consegna dei giochi stessi. Per fortuna ora sembra essere tutto pronto”.

Il progetto prevede la posa di diversi giochi per i più piccoli ripristinando così, per quanto spostata più a sud, l’area dedicata ai bambini eliminata dal parco di Villa Confalonieri con il radicale intervento di riqualificazione del giardino della dimora meratese.

Un ritorno atteso dai grandi e piccolini, come dimostra anche la petizione promossa tra mamme e papà meratesi qualche mese fa. Tra i giochi che verranno installati troveranno spazio uno scivolo a due torri con collegamento tipo ponte/parete, una palestra multifunzione a otto attrezzi e un’arena per bambini per l’attività didattica all’aperto e la recitazione.

Non solo. Verranno posizionate anche delle sedute e rifatto il camminamento pedonale, dotato di adeguata illuminazione. “Un aspetto non secondario se pensiamo che questo camminamento è strategico perchè collega tra di loro la parte sud della città con quella a nord, permettendo di raggiungere Viale Verdi e i servizi allocati a Villa Confalonieri, tra cui gli studi dei medici di base, recentemente trasferiti negli spazi della dependance della storica dimora”.

I lavori, il cui costo ammonta a circa 90mila euro, dovrebbero concludersi entro la fine del mese di ottobre.