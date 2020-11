Merate, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale con i medici di base

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione il centro anziani e altre strutture, di concerto con le parrocchie, nelle frazioni

Al via questa mattina, martedì, le vaccinazioni antinfluenzali per gli over 65 con i medici di base

MERATE – Ha preso avvio questa mattina, martedì, nel salone del centro anziani di piazza don Minzoni la campagna di vaccinazione antinfluenzale massiva, promossa dai medici di base del territorio per dare la possibilità a tutti i propri pazienti over 65 di tutelarsi contro l’influenza.

In ritardo di una settimana rispetto al cronoprogramma iniziale per i ben noti problemi di approvvigionamento dei vaccini, la campagna è quanto mai importante quest’anno visto la similarità dei sintomi tra il virus influenzale e quello del Covid per permettere quindi di scremare i casi e non ingolfare il sistema sanitario, già particolarmente gravato dall’emergenza sanitaria in corso.

E proprio per fare in modo che venissero rispettare tutte le regole di prevenzione della diffusione dell’epidemia da covid 19, tra cui il distanziamento fisico, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei medici di base lo stabile di piazza don Minzoni, da cui oggi è partita la campagna vaccinale.

A vigilare sul rispetto delle norme anti Covid un gruppo di volontari, che si è occupato di misurare la temperatura all’ingresso e far rispettare l’accesso contingentato in modo da non creare affollamenti. Presenti anche i referenti della Cooperativa Sineresi, capitanati da Raffaella Cogliati, che hanno in gestione il centro anziani e l’assessore al Welfare Franca Maggioni che ha voluto sincerarsi di persona che tutto funzionasse al meglio.

Soddisfatti i primi pazienti a cui è stato somministrato il vaccino dal medico di base presente insieme a un’infermiera.

La campagna vaccinale andrà avanti nei prossimi giorni andando a interessare anche le frazioni meratesi. Grazie alla collaborazione con le parrocchie, sono stati individuati anche spazi nelle frazioni come l’oratorio a Pagnano e il salone sotto la chiesa a Sartirana mentre a Brugarolo verrà utilizzato lo spazio dell’ex Cse.

