Merate, al via la fase 2 anche per la parrocchia: si cercano volontari per gli accessi a messa

L’interno della chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio è già pronto ad accogliere i fedeli dal prossimo 18 maggio

Si cercano volontari per disciplinare gli ingressi alle messe prefestive e festive: in chiesa ci si potrà sedere solo nei posti contrassegnati

MERATE – La parrocchia di Sant’Ambrogio cerca volontari per disciplinare l’ingresso alle funzioni religiose. Anche la chiesa si prepara all’avvio della fase 2 che coinciderà con la possibilità di tornare a celebrare le messe alla presenza dei fedeli. Se per le funzioni celebrate in settimana, di fatto, non si configura, almeno per le realtà dei nostri Comuni, il rischio assembramento, più complessa è la gestione dei fedeli nelle messe prefestive e festive. Ed è per questo che, così come previsto dall’accordo stipulato tra Governo e Cei, anche la parrocchia di Sant’Ambrogio a Merate è alla ricerca di volontari per prestare servizio a partire da sabato 23 maggio.

Lo stesso prevosto, don Luigi Peraboni, ha infatti pubblicato l’annuncio sulla pagina Fb della parrocchia, ricordando che l’accesso agli edifici sacri sarà però contingentato e regolato da alcuni volontari maggiorenni che, oltre a indossare le mascherine e guanti, saranno immediatamente riconoscibili attraverso una mascherina al fine di garantire il rispetto delle norme per la partecipazione in sicurezza alle celebrazioni. Il loro compito sarà, nello specifico, quello di gestire l’ingresso e l’uscita dei fedeli dalla chiese vigilando sul corretto rispetto delle norme. L’intenzione della parrocchia è quella di garantire la presenza di 4 volontari per messa riuscendo a coprire le messe prefestive delle 17 in oratorio e delle 18 in parrocchia, oltre alle celebrazioni festive delle 7.30, 9.30 e 11 in parrocchia e delle 8.30, 10 e 18 in oratorio sotto il portico. Chi volesse dare la disponibilità a svolgere uno o più turni come volontario può mandare una mail a parrocchia.merate@alice.it

Intanto l’interno della chiesa è già stato predisposto per accogliere i fedeli. Il classico nastro biancorosso sbarra l’accesso alle panche interdette al ritmo di una fila sì e una no. Ridotti anche della metà i posti a sedere con un bollino rettangolare verde che determina il posto dove ci può fermare. All’ingresso della chiesa due volantini ricordano le regole di accesso: indossare la mascherina, tenere le distanze interpersonali, sedersi nei posti indicati, ricevere la comunione solo sulle mani evitando il contatto con il ministro. Vale la raccomandazione fondamentale di non partecipare alle funzioni se la temperatura corporea è superiore ai 37,5°, se si accusano sintomi influenzali e se si è stati in contatto con persone positive a covid 19 nei giorni precedenti.