Merate, al via l’educazione stradale nelle scuole con la Polizia locale

Dal 1° ottobre il Comandante Ciro Scognamiglio ha preso servizio a tempo pieno a Merate

Consegnata nei giorni scorsi la nuova auto ibrida 4×4 della Polizia locale

MERATE – Nuovo mezzo, attività nelle scuole e il completamento del percorso di rafforzamento del Comando: sono diverse le novità che nelle ultime settimane hanno interessato la Polizia Locale della Città di Merate.

A fine settembre è stata consegnata la nuova auto ibrida 4×4 della Polizia Locale, che va a potenziare la dotazione di mezzi a disposizione degli agenti per le attività di controllo e presidio del territorio. Il veicolo, dal costo complessivo di circa 32mila euro, è stato acquistato grazie al bando di Regione Lombardia 2026 per l’acquisto di veicoli e beni

strumentali destinati alla Polizia Locale, del quale il Comune di Merate è risultato

assegnatario ottenendo un contributo pari al 50% dell’investimento complessivo.

Parallelamente, con l’avvio del nuovo anno scolastico sono state avviate anche le attività di educazione stradale e civica nelle scuole. Nelle prime settimane gli agenti hanno incontrato le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia, con attività pensate per

avvicinare anche i più piccoli alle principali regole della strada e far conoscere il ruolo e le

funzioni della Polizia Locale. Gli incontri proseguiranno nel corso dell’autunno nelle altre scuole aderenti all’iniziativa, accompagnando gli alunni in un percorso di conoscenza delle

regole, sicurezza e senso civico.

Infine, a partire dal 1° ottobre 2026, il Comandante Ciro Scognamiglio ha preso servizio a tempo pieno presso il Comando della Polizia Locale di Merate. Nei mesi precedenti il Comandante aveva operato attraverso una formula di utilizzo congiunto con il precedente Comune di Verano Brianza, necessaria per consentire i dovuti passaggi di consegna. Si completa così il percorso avviato nei mesi scorsi con il suo ingresso alla guida del Comando meratese.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Comandante Scognamiglio per la disponibilità,

l’esperienza e la professionalità messe a servizio della Città e del Comando di Merate,

insieme a tutte le agenti e gli agenti per il lavoro quotidiano svolto sul territorio e per

l’importante attività educativa nelle scuole.