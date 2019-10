Merate, al Villoresi l’inglese è sempre più protagonista: consegnati i diplomi

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con il Team Lingue

Motta: “Da sempre questo istituto crede nell’importanza di insegnare le lingue, soprattutto quella inglese”

MERATE – Giornata di consegna di diplomi delle certificazioni Cambridge quella di ieri, venerdì, al collegio Villoresi di Merate. Gli examiner di Team Lingue hanno consegnato infatti agli studenti che lo scorso mese di maggio avevano sostenuto con successo gli esami per le certificazioni Starters, Movers, Flyers, KEY e PET i loro diplomi. Una bella cerimonia che ha visto partecipi anche Amanda Lavender, di IH-Team Lingue, la professoressa Elena Casati, coordinatrice del Progetto Lingue del Collegio, e il preside Stefano Motta.

E’ proprio quest’ultimo a ribadire l’importanza dello studio delle lingue, veicolo per viaggiare con padronanza in una società sempre più internazionale. “Lo studio delle lingue e in particolar modo della lingua inglese, è sempre stato uno dei pilastri su cui prima l’Istituto delle Dame Inglesi e oggi il Collegio Villoresi costruiscono il percorso di formazione dei loro allievi”.

Non è un caso se molte famiglie scelgono di iscrivere i propri figli in questo istituto che propone il cosiddetto inglese veicolare: “Affinché i nostri studenti possano davvero uscire da qui ed essere con padronanza cittadini del mondo proponiamo loro un percorso ricco di studio delle lingue, con l’affiancamento di docenti madrelingua e occasioni valide e diffuse di utilizzo quotidiano della lingua inglese, anche al di fuori delle lezioni. Molti progetti, ancor più ambiziosi, sono in cantiere già per questo anno, senza dimenticare le basi umanistiche e artistiche che rendono il percorso di scuola italiano, e il curriculum della nostra scuola in particolare, unico e importante” conclude con orgoglio il preside Motta.