Merate, alla giornata sportiva del Collegio Villoresi c’è anche la Spartan Race

Giornata decisamente diversa dal solito per i 180 alunni della scuola primaria del Villoresi

Suddivisi in 10 squadre, si sono cimentati in diversi giochi, tra cui l’originalissima Spartan Race

MERATE – Dal salto in lungo al lancio del vortex, passando per la staffetta, il tiro con l’arco e l’apprezzatissima Spartan Race. Non ha deluso le aspettative degli alunni coinvolti la giornata sportiva, promossa oggi, lunedì, al Collegio Villoresi di Merate.

L’iniziativa ha visto protagonisti i 180 studenti della scuola primaria. Suddivisi in 10 squadre, formate in maniera eterogenea in modo da comprendere scolari di ogni classe, gli alunni si sono sfidati nelle diverse discipline cercando di raggiungere più punti possibili.

La prima di una serie di giornate speciali

“All’interno dell’istituto organizziamo tradizionalmente delle giornate speciali e questa era la prima della serie” ha puntualizzato la maestra Loredana Spreafico, coordinatrice delle insegnanti della primaria.

Jacopo Ravasi, docente di educazione fisica, si è invece occupato nel dettaglio dell’organizzazione della giornata. “Abbiamo voluto proporre ai nostri studenti dei giochi che ricalcassero in qualche maniera quelli di una volta. Abbiamo voluto poi prediligere la collaborazione tra grandi e piccoli prevedendo dei percorsi dove i più grandi dovevano prendersi carico di quelli più piccolini, correndo ad esempio con questi ultimi in spalletta”.

Sfruttati tutti gli spazi del Collegio Villoresi

Gli ampi spazi esterni del Collegio, dotato di un grande cortile, di una palestra e di un campo da calcio, hanno reso più agevole il tutto permettendo di allestire diversi angoli dove promuovere i giochi.

Particolarmente apprezzata l’invenzione della Spartan Race, che ha impreziosito quella che potrebbe diventare una giornata da riproporre a ogni inizio anno scolastico. “I ragazzi dovevano effettuare un percorso simil militare, concludendo con il tiro al bersaglio, da noi raffigurato attraverso il canestro”.

Iniziativa dal forte valore educativo

Per organizzare la giornata sono state utilizzate tutte le attrezzature della scuola, in modo da creare una continuità didattica con le attività già svolte e da svolgere durante l’anno scolastico.

“Oltre all’aspetto sportivo abbiamo voluto privilegiare quello educativo e aggregativo. Le proposte di giochi sono state pensate per valorizzare le diverse competenze di ogni alunno”. Soddisfatto il preside Stefano Motta, presente anche al momento delle premiazioni. A trionfare tra i 10 team coinvolti, la squadra rossa capitanata dalla maestra Barbara.

NELLA GALLERIA ALTRE FOTOGRAFIE