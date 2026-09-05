Merate, all’oratorio di Novate va in scena un’azione di cleanup con Plastic Free

La giornata ambientale si è tenuta ieri, venerdì, nell’ambito del Grest di settembre

“E’ stato bello vedere ragazzi attenti, preparati e soprattutto attivi e consapevoli su un tema così importante”

MERATE – A lezione di ambiente e rispetto all’oratorio estivo di Novate. Ieri mattina, venerdì, alcuni ragazzi iscritti al Grest di settembre, hanno partecipato a un interessante momento di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica e della corretta gestione dei rifiuti, insieme all’assessore Silvia Sesana, ai referenti e ai volontari dell’associazione Plastic Free.

Dopo un momento di confronto e approfondimento, i ragazzi, armati di pinzette, guanti e sacchetti, sono scesi in campo per un’attività di cleanup nella zona dell’oratorio e della chiesa di Novate, mettendosi concretamente all’opera per prendersi cura del proprio territorio.

“È stato bello vedere ragazzi attenti, preparati e soprattutto attivi e consapevoli su un tema così importante” precisano i portavoce di Plastic Free. “Sensibilizzare le nuove generazioni fin dalla giovane età è un investimento prezioso per il futuro: educare al rispetto dell’ambiente significa contribuire a formare cittadini più responsabili, consapevoli e pronti a fare la propria parte”.

I referenti del sodalizio rivolgono infine un “grazie ai ragazzi, agli educatori, all’assessore Sesana, volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questa mattinata di impegno e attenzione verso l’ambiente”.