Merate, ampliamento del nido: lavori edili terminati. Nuovi posti disponibili da gennaio

L’ampliamento dell’asilo nido Girotondo è stato finanziato con i fondi Pnrr

L’assessore Muzio: “Mancano solo la chiusura dei lavori e la rendicontazione del finanziamento”

MERATE – Ampliamento dell’asilo nido Girotondo: l’intervento è praticamente concluso, resta solo da sancire la chiusura ufficiale dei lavori ed effettuare la rendicontazione del finanziamento del Pnrr.

Ad aggiornare sullo status quo del cantiere di viale Verdi è l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio che, in questi mesi, ha seguito l’evolversi dei lavori finalizzati all’ampliamento della struttura che già ospita i bambini della primissima infanzia, tra gli 0 e i 3 anni. Finanziati grazie a un contributo del Pnrr, i lavori hanno previsto la realizzazione di una nuova stecca di asilo nido attaccata a quello attuale, con la rimodulazione degli spazi interni. La parte edile è praticamente conclusa: bisognerà ora procedere con le questioni burocratiche per rendere operativo l’asilo nido con i nuovi posti ricavati per i bambini.

“Proprio in questi giorni stiamo procedendo con l’affidamento dei lavori di contorno all’ampliamento della struttura, ovvero la parte riguardante la recinzione e i collegamenti tra le strutture lì presenti, ovvero la scuola materna e il Cdd. L’idea è quella di creare un percorso che possa portare al Cdd per permettere l’utilizzo ai bambini degli orti lì presenti. Non solo. Provvederemo anche alla tinteggiatura dell’attuale asilo nido e altri lavori sulla facciata”.

Per la fruizione della nuova struttura si va a gennaio 2027 quando verranno messi a disposizione delle famiglie del territorio 11 posti in più, rispetto agli attuali 53. “E’ quello che riusciamo a fare rispettando il contratto già in essere con la cooperativa che ha in appalto la gestione del servizio. Con il nuovo contratto, che verrà stipulato entro settembre 2027, sarà previsto l’affidamento di tutti i 75 posti che il nuovo asilo nido può ospitare”.