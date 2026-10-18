Merate, ancora chiusa la mensa alla scuola di Sartirana

Si attendono risposte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alla richiesta di deroga

Anche lunedì i bambini non potranno accedere alla mensa e mangeranno suddivisi tra atrio e aule vuote a piano terra

MERATE – Resterà chiusa anche domani, lunedì 29 ottobre, il locale situato nel seminterrato della scuola primaria di Sartirana usato come mensa scolastica.

Dall’INL, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, non sono infatti giunte nelle ultime ore notizie volte a cambiare la situazione creata da giovedì scorso, 15 ottobre, quando la dirigente dell’istituto comprensivo di Merate si era vista costretta a decretare il “divieto temporaneo di accesso e di utilizzo dei locali seminterrati dell’Istituto situati nel plesso della scuola primaria di Sartirana”.

Un provvedimento che resterà in vigore fino al completamento del procedimento relativo alla comunicazione in deroga ex art. 65, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, la legge che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

All’origine del problema, che ha comportato lo stop all’utilizzo dei locali, il fatto che i locali del seminterrato, dove dal 1997 è operativa la mensa scolastica, sono alti meno dei 3 metri previsti per legge. Da qui la richiesta, avanzata dallo stesso Istituto Comprensivo di via Manzoni, di deroga, a cui l’ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecco ha risposto richiedendo una serie di integrazioni documentali. Nell’attesa che tutti i documenti vengano prodotti e analizzati dagli uffici competenti, i locali sono stati chiusi e si è dovuto procedere a trovare una soluzione alternativa per i bambini delle sette classi della scuola primaria di Sartirana. Venerdì scorso gli alunni hanno mangiato con una lunch box nelle proprie classi. Domani dovrebbero invece mangiare suddivisi tra le aule vuote situate al piano terra e l’atrio con un pasto già porzionato dal centro cottura della scuola Montello.