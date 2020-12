Niente bancarelle domani, martedì, nelle vie del centro

L’amministrazione comunale ha deciso di annullare la manifestazione a causa della neve

MERATE – Annullato causa neve il mercato di martedì. Niente bancarelle quindi domani, martedì 29 dicembre, visto l’impossibilità di garantire la viabilità in sicurezza sia degli ambulanti che dei pedoni nonchè dei fruitori del mercato settimanale. A rendere nota la decisione è l’amministrazione comunale attraverso il vice sindaco, nonchè assessore al Commercio Giuseppe Procopio.

“Si informa che a causa del maltempo e della notevole quantità di neve caduta questa notte, e nella giornata odierna, considerata l’impossibilità di poter garantire la viabilità in sicurezza sia per gli ambulanti che per i pedoni e gli utenti nelle vie e nelle piazze che interessano lo svolgimento del mercato settimanale, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Commercio su aree pubbliche il mercato del 29/12/2020 è da intendersi cancellato”.