Merate: aperte le iscrizioni per Util’Estate 2024

Il progetto si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni

Util’Estate si terrà dal 15 al 26 luglio

MERATE – Sono aperte le iscrizioni per Util’Estate 2024, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con Retesalute, Ambito di Merate e Piazza l’idea per coinvolgere i giovani in attività utili alla comunità locale.

Il progetto, portato avanti anche le scorse estati con successo, si rivolge infatti ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni (2005-2009) che desiderano cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità locale.

L’iniziativa si svolgerà dal 15 al 26 luglio e consiste in attività di miglioramento e abbellimento degli spazi del territorio circostante, permettendo ai ragazzi di fare allo stesso tempo un’esperienza di avvicinamento al mondo del lavoro in un contesto a carattere formativo e socializzante.

Le iscrizioni vengono raccolte fino al 21 giugno: moduli e documenti sul sito internet comunale http://www.comune.merate.lc.it