Merate, aperture domenicali e la ricerca de “Il Narciso”: le iniziative dei commercianti per Caravaggio

Lunedì il tour del sindaco e dell’assessore negozio per negozio per parlare con i commercianti

Dopo le (troppe) chiusure di domenica, i commercianti provano a fare rete lanciando anche l’iniziativa “Il Narciso 2024”

MERATE – Sfruttare l’occasione offerta dalla straordinaria esposizione de “Il Narciso” di Caravaggio a Villa Confalonieri, inaugurata lo scorso sabato 26 ottobre per mettere in mostra anche il tessuto commerciale cittadino, insieme alle bellezze architettoniche e artistiche.

E’ con questo intento che, lunedì scorso, l’assessore con delega al Commercio Gianpiero Airoldi ha effettuato il giro, porta a porta, tra le attività commerciale del centro storico cittadino invitando gli esercenti a tenere aperte le serrande in occasione delle prossime domeniche di novembre in modo da ampliare anche il proprio giro di clienti e scontrini. Ad aiutare l’assessore nel compito anche il consigliere con delega al commercio Lorenzo Ravasi e lo stesso sindaco Mattia Salvioni che lunedì mattina ha voluto incontrare di persona alcuni commercianti.

A fornire l’input per questo tour tra i commercianti è stato il fatto, stigmatizzato da più parti, che molte attività commerciali fossero chiuse domenica scorsa, a dispetto di un via vai nelle vie del centro storico molto più fitto e dinamico rispetto alla consuetudine.

“Ai commercianti abbiamo chiesto lo sforzo di tenere aperto anche alla domenica proprio per intercettare il movimento in più in città che è stato generato, lo scorso fine settimana, dall’apertura della mostra de “Il Narciso” – commenta il primo cittadino -. Segno che le iniziative messe a punto nella rassegna Dopo Caravaggio, che avevano appunto l’intento di tenere in città il visitatore dopo la visita alla mostra allestita a Villa Confalonieri, hanno colto nel segno”.

A dimostrarsi utile e richiesta è stata anche la cartina della città realizzata grazie anche al contributo di Confcommercio. “Come amministrazione comunale ci siamo prefissi l’obiettivo che la mostra del Caravaggio diventasse un volano per rendere più attrattiva Merate, facendo scoprire le altre bellezze della città e anche i suoi negozi. Capiamo le fatiche e gli sforzi a organizzarsi per coprire le aperture anche di domenica e comprendiamo anche che il tempo incerto di domenica, così come ci è stato detto da più parti, abbia scoraggiato alcuni ad aprire. La mostra però si sta rilevando un successo non solo per quello che riguarda l’esposizione in sé, ma anche il movimento che sta creando intorno. Solo lavorando in questa direzione si possono ottenere risultati e riscontri per vivacizzare e rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino”.

La prova che anche i commercianti si stanno muovendo in questa direzione, superata la prima domenica in cui si sono registrate troppe serrande abbassate, arriva dal lancio dell’iniziativa “Il Narciso 2024” a firma dell’associazione La nostra mela. “Passeggiando per le vie della città si potrà scorgere, ne 45 negozi aderenti all’iniziativa, un logo raffigurante un narciso: entrando in questi esercizi commerciali, per tutta la durata della mostra, si avrà diritto a uno sconto o un omaggio a fronte di un acquisto” spiegano gli organizzatori.