Merate: applausi e divertimento con il festival di giocoleria

Due giorni di spettacoli in centro con Merart street festival

La manifestazione di giocoleria e magia è stata promossa dalla Pro Loco

MERATE – Applausi e tanto divertimento con Merart street festival, il festival di magia e giocoleria organizzato dalla Pro Loco nel fine settimana appena andato in archivio.

Ad aprire la rassegna, sabato sera, in piazza Prinetti lo spettacolo di magia “The Dini Show” con Alessandro Alegria.

Prima della performance, che ha incantato grandi e piccini, truccabimbi e lettura animata al calar del sole.

Domenica sera invece il centro storico si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per il festival con tre postazioni in cui il pubblico poteva sposarsi per assistere agli spettacoli, ognuno dei quali è stato replicato una volta.

Primo appuntamento con El Bechin e il suo “Horror Puppet Show”, seguito dal dottor Stock e il suo spettacolo eccentrico proposto sotto il Castello.

Gera Circus ha invece proposto un grande spettacolo di giocoleria, con le classiche palline e clave, ma anche monopattini e passeggini davanti alla fontana di fronte al Municipio.

