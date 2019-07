Merate, applausi per il concerto d’estate della banda sociale meratese (VIDEO)

Il concerto si è tenuto ieri, domenica, in oratorio a Merate

La banda ha proposto un viaggio nelle colonne sonore più belle e conosciute dei film

MERATE – Dalle note inconfondibili della Pantera Rosa a quelle altrettanto celebri dei Blues Brothers, passando per le melodie uniche e struggenti di Colazione da Tiffany e La vita è bella. E’ stato un viaggio nelle colonne sonore dei film quello proposto ieri sera, domenica, durante il concerto d’estate della banda sociale Meratese.

Tante le persone che si sono presentate alll’oratorio di via Papa Giovanni XXIII per ascoltare i brani proposti dalla banda diretta dal maestro Marcello Corti. Presentatore della serata il presidente della banda Pierpaolo Arlati, orgoglioso della banda cresciuta in numeri e qualità nel corso degli ultimi anni. Doveroso il ringraziamento a don Luca per l’ospitalità in oratorio.”Siamo noi che ringraziamo voi per chiudere con un concerto l’ultima settimana di oratorio feriale” ha precisato contento il giovane sacerdote.