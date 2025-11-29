Merate, assegnati gli Ambrogini tra benemerenze ed encomi

Gli Ambrogini verranno conferiti domenica 7 dicembre durante la cerimonia in auditorium

Il sindaco Salvioni: “Tanti premiati che ben rappresentano il cuore della città”

MERATE – La volontaria della Caritas Augusta Mapelli Vergani; il presidente degli Amis di Pumpier de Meraa Gianni Galbusera e la prima donna architetta laureata di Merate Gabriella Casati.

E poi due grandi uomini, scomparsi da poco, ovvero Domenico Basile, ex presidente della Fabio Sassi e militante dell’Anpi e Mario Gallina, ex sindaco della città.

Sono loro i benemeriti a cui la città di Merate conferità l’ambito riconoscimento dell’Ambrogino d’oro in occasione della festa patronale.

Durante la cerimonia, che si terrà in auditorium, domenica 7 dicembre alle 15.45 verranno conferiti anche quattro encomi: un ulteriore riconoscimento che vale come plauso per l’operato di persone e associazioni che si sono particolarmente distinte a favore della comunità.

E’ il caso di Matteo Albani, vigile del fuoco volontario, che lo scorso 24 gennaio ha salvato una bimba dal soffocamento; di Roberto Passoni, sacrista volontario e custode tuttofare della Parrocchia di Novate da oltre 40 anni e di Augusto Cogliati, storico commerciante, sportivo ed esploratore sempre curioso e aperto a nuove sfide, tra i fondatori del comitato gemellaggi. Al loro fianco verrà premiata anche l’associazione Volontariamente, nel 20esimo dalla fondazione per il supporto alla rete di sostegno al reinserimento a famiglie e utenti per la salute mentale.

Di seguito le motivazioni

Ambrogini