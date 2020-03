Merate, attivato il canale Telegram per le informazioni sul coronavirus

Attivato il canale @ComuneMerate/CoronaVirus

L’obiettivo è informare puntualmente i cittadini sull’emergenza in corso

MERATE – Un canale apposta su Telegram per poter informare tempestivamente la cittadinanza sull’emergenza coronavirus. E’ quanto ha attivato l’amministrazione comunale di Merate attraverso il canale @ComuneMerate/CoronaVirus. Per attivarlo bisogna scaricare l’applicazione Telegram sul proprio cellulare da Play Store o AppStore e, dopo aver installato l’app, sottoscrivere il canale per ricevere i messaggi legati all’emergenza del coronavirus.