Merate, la parrocchia su You Tube. E venerdì via Crucis in solitaria

Venerdì sera la via Crucis in solitaria con partenza dall’Istituto Frisia e arrivo davanti all’ospedale

La parrocchia ha attivato un canale su Youtube per restare vicino ai fedeli in questi tempi da coronavirus

MERATE – La parrocchia di Sant’Ambrogio sbarca su Youtube per restare in contatto con la comunità di fedeli in questi tempi di coronavirus. Un canale di comunicazione in più che va ad affiancarsi alla radio parrocchiale per permettere a tutti i parrocchiani di restare uniti ma distanti in queste settimane. Giorni importantissimi per la comunità cristiana che si appresta a celebrare domenica la Pasqua.

Il prevosto don Luigi Peraboni sottolinea: “Non ci incontreremo in chiesa per celebrare il mistero più grande della nostra fede: la resurrezione di Gesù, ma non per questo non sarà Pasqua. La Pasqua viene sempre! E’ il passaggio di Dio in tutti e in tutto. Quest’anno cambia solo la forma dell’accoglienza, non c’è una convocazione assembleare, non c’è un rito antico e sempre nuovo, non siamo radunati insieme. Quest’anno siamo a casa! E quelli che pensano che lì non c’è Pasqua o peggio ancora che lì non si manifesta Dio perché non c’è una celebrazione, diciamo ancora con estrema chiarezza, sono fuori strada, o meglio, costoro hanno perso la strada del Vangelo. Sarà la Pasqua del silenzio, sarà la Pasqua senza i preti e senza la comunità, sarà la pasqua del Crocifisso, sarà la Pasqua per risorgere”.

Come noto durante la celebrazioni la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio è chiusa al pubblico. Il prevosto officerà la messa che verrà trasmessa sia sulla radio parrocchiale che attraverso il canale You Tube della parrocchia. Alle 16 di oggi, Giovedì Santo,verrà celebrata la messa nella cena del Signore mentre domani, venerdì, alle 15 la celebrazione della passione del Signore. Alle 20.30 si terrà la via Crucis silenziosa per le vie della città alla presenza esclusivamente di don Luigi, don Luca e don Arivu. I fedeli potranno partecipare esclusivamente affacciandosi alle finestre della propria abitazione. La via crucis partirà dall’istituto Frisia per poi arrivare in via Manzoni, piazza Prinetti e da qui arrivare, passando da via Cerri, all’ospedale. Qui avverrà la benedizione della croce. Sabato santo invece veglia pasquale alle 20 e infine domenica, in occasione di Pasqua, messa alle 10