Merate: attivato l’ospedale di comunità nell’ex padiglione Fossati

Dal 22 giugno è entrato in funzione l’ospedale di comunità, vicino al San Leopoldo Mandic

L’intervento è stato realizzato con i fondi del Pnrr

MERATE – Apertura in sordina, o soft opening per dirla all’inglese, per l’ospedale di comunità ricavato all’interno dell’ex padiglione Fossati, ristrutturato con i fondi del Pnrr (4 milioni 749mila gli euro stanziati) per ospitare sia l’ospedale che l’ampliamento della casa di comunità.

Da lunedì scorso, 22 giugno, il nuovo servizio di ricovero breve, destinato a fungere da collegamento tra il domicilio e il vicino ospedale per acuti (il San Leopoldo Mandic), risulta infatti attivato: seppur all’esterno risultino ancora posizionate, in parte, le reti da cantiere, la struttura, dotata di una ventina di posti letto e ricavata al primo piano dell’edificio in cui a piano terra verranno ampliati i servizi erogati dalla casa di comunità, avrebbe già fatto registrare il ricovero dei primi due pazienti.

Maggiori informazioni sull’attività svolta dal nuovo ospedale di comunità verranno comunicate nelle prossime settimane da Asst Lecco, quando sarà definita in maniera chiara quali servizi, e con che personale, verranno erogati nelle diverse strutture analoghe presenti all’interno del perimetro dell’azienda sociosanitaria territoriale guidata dal direttore generale Marco Trivelli.

La situazione a livello regionale è stata invece ricapitolata giovedì scorso, 24 giugno, durante la conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana insieme all’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

E’ stato proprio quest’ultimo a sottolineare con un certo orgoglio di aver raggiunto gli obiettivi prefissi entro il 30 giugno: “La previsione era di attivare 187 case di comunità e 60 ospedali di comunità grazie ai fondi del Pnrr. Obiettivo raggiunto a eccezione di una casa di comunità, quella di Cornaredo, ricavata in un immobile confiscato alla mafia, dove arriveremo all’attivazione per il 15 luglio”.

Quanto agli ospedali di comunità, Bertolaso ha sottolineato come siano 19 quelli in fase di attestazione, tra cui risulterebbero anche quelli di Merate e Introbio. La vera questione da dirimere resta quella del personale medico e infermieristico da utilizzare in queste strutture: “Aldilà degli accordi nazionali ci siamo organizzati per garantire la copertura di personale. Bisognerà poi avviare un ragionamento sul ruolo dei medici di medicina generale, sempre più lontano dalla realtà sia dei cittadini che degli stessi medici. Paradossalmente, per quanto riguarda gli infermieri, la situazione è meno grave per le case di comunità perché lasciano l’impiego in ospedale per andare alle case di comunità: inevitabilmente si aggrava però così la carenza ospedaliera”.