Merate, auto imbrattata: l’assessore Riva ringrazia per la solidarietà ricevuta

La nota di Patrizia Riva a distanza di qualche giorno dall’atto vandalico subito

“Gli innumerevoli messaggi ricevuti sono un segno tangibile di come, anche di fronte a un atto vile, la comunità si unisce e si rafforza”

MERATE – “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte e tutti coloro

che con la loro vicinanza e solidarietà hanno dimostrato un forte sostegno dopo l’atto vandalico e intimidatorio subito“. Così l’assessora Patrizia Riva a pochi giorni di distanza dal brutto episodio dell’imbrattamento con della vernice spray di colore rosa della sua auto parcheggiata in un posteggio esterno in via Marconi a Cassina Fra’ Martino.

Un atto rimasto anonimo che ha scosso e interrogato la comunità meratese sulla matrice del gesto e sulle cause scatenanti di un vandalismo condannato da tutte le parti.

In questi giorni sono stati tante le attestazioni di solidarietà ricevute da Riva, esponente del Pd e consigliera provinciale, nota e apprezzata per il suo impegno nel campo delle pari opportunità e della legalità.

“La vostra solidarietà, gli innumerevoli messaggi ricevuti sono un segno tangibile di come, anche di fronte a un atto vile, la comunità si unisce e si rafforza” commenta l’assessora delegata nella Giunta guidata dal sindaco Salvioni all’Istruzione, Cultura e Pari Opportunità.

Che conclude: “Un ringraziamento speciale va alle istituzioni, alle associazioni, alle organizzazioni e ai numerosi cittadini e cittadine che hanno condannato fermamente ogni forma di vandalismo, sottolineando che atti come questo sono inaccettabili e non rappresentano i valori di convivenza civile e rispetto reciproco nei quali crediamo”.