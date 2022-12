Merate, Babbi Natale acrobati e alberelli “green” in piazza con la Pro Loco

Oggi, domenica, in piazza Christmas food con la possibilità di gustare prodotti di aziende del territorio

In piazza Prinetti e in piazza Vittoria gli alberelli green che si accendono pedalando

MERATE – La discesa dei Babbi Natali acrobati da Palazzo Albini prima e poi l’accensione degli alberi di Natale a suon di pedalate in centro.

Si è respirata aria di Natale ieri pomeriggio, sabato, in centro dove la Pro Loco ha messo a segno i primi eventi natalizi. Dopo l’annullamento delle bancarelle del legno nello scorso fine settimana a causa della pioggia, ieri è stato dato il via al nutrito calendario di eventi predisposto per le festività natalizie.

Tutti con il naso all’insù in piazza della Vittoria e via Trento per ammirare la discesa dal tetto dei Babbi Natale acrobati, accompagnati dagli elfi.

A seguire, in fondo a via Carlo Baslini, di fronte al Comune, si è tenuta l’accensione dei piccoli alberi di Natale illuminati grazie alle pedalate. A cimentarsi, nell’iniziativa green, la Giunta al completo capitanata dal sindaco Massimo Panzeri.

Oggi, domenica, si replica dalle 10 alle 19 con la possibilità di assaggiare, degustare e portare a casa per Natale i prodotti di alcune aziende locali.Durante l’evento sarà possibile anche scaldarsi con le caldarroste, il vin brulè e la cioccolata degli Amis di Pumpier de Meràa e della Pro Loco. A impreziosire il tutto, dalle 14.30 in via Manzoni letture animate, frittelle e truccabimbi.

Per tuto l’evento sarà possibile fare un giro sul trenino natalizio (fermate: Via Manzoni, P.zza Vittoria, P.zza Eroi, parcheggio Cimitero), lasciare la letterina alla casetta di Babbo Natale e illuminare gli alberi a suon di pedalate in Piazza Eroi e Piazza Vittoria.