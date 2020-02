Merate, bando per il commercio: il 25 incontro in Comune

Il vice sindaco Procopio presenterà gli incentivi promossi dal Comune per il rinnovo delle attività commerciali

L’incontro fornirà anche l’occasione per tracciare un bilancio della stagione invernale

MERATE – Una riunione per presentare il nuovo bando, ideato dal Comune, a favore del commercio e per fare il punto della situazione sul tessuto commerciale cittadino. E’ in programma martedì 25 febbraio alle 14 in Comune l’incontro promosso dall’assessore al Commercio Giuseppe Procopio per presentare gli incentivi per il rinnovo delle attività commerciale promossi attraverso il bando per la concessione di contributi a favore delle imprese dei settori commercio, turismo e servizi operanti sul territorio del Comune di Merate. “L’occasione sarà utile per fare il punto circa l’andamento della stagione invernale appena conclusasi, di tracciare insieme un quadro sulla situazione attuale e sulle azioni da intraprendere in futuro -puntualizza il vice sindaco Procopio – . L’intenzione è di creare un’occasione di dibattito costruttivo, che sia utile anche a far emergere nuove idee e prospettive per il futuro o soluzioni per migliorare la situazione attuale”.