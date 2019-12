Merate, buona partecipazione allo scambio di auguri con la Pro Loco

Ieri, domenica, in piazza è andato in scena lo scambio di auguri

Appuntamento venerdì 27 alla pista di pattinaggio con una serata che vedrà protagonisti dei pattinatori professionisti

MERATE – Un momento conviviale per scambiarsi gli auguri in piazza e festeggiare in musica le imminenti festività natalizie. Buona partecipazione ieri, domenica, allo scambio di auguri in piazza organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione di commercianti La Nostra Mela.

Un’occasione per salutare amici, conoscenti e collaboratori di diverse associazioni meratesi, ballando sulle note del concertino in piazza. Per la gioia dei più piccoli era inoltre presente Olaf (il pupazzo di neve immancabile protagonista delle storie di Frozen) che si è concesso per foto e selfie, invitando anche i bambini a farsi truccare e a giocare con i personaggi presenti in piazza.

Una festicciola semplice, insomma, che è servita comunque a regalare a tutti i presenti un momento di svago, immersi in una magica atmosfera natalizia. Il prossimo appuntamento da cerchiare sul calendario è in programma venerdì 27 dicembre con la presenza alla pista di pattinaggio di piazza Libertà (dietro il Municipio) di pattinatori professionisti della nazionale under 16. L’appuntamento è fissato per la serata a partire dalle 20.30.