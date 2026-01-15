Merate, caldaia guasta: chiudono anche le scuole medie

Il sindaco Salvioni ha firmato poco fa l’ordinanza

Dopo la chiusura della biblioteca, la scelta di sospendere le lezioni anche alla scuola media

MERATE – Caldaia guasta, il Comune chiude le scuole medie. Il sindaco Mattia Salvioni ha firmato oggi, giovedì 15 gennaio, l’ordinanza con cui si prevede per domani, venerdì 16 gennaio, la sospensione di tutte le attività didattiche, amministrative e sportive scolastiche ed extrascolastiche svolte all’interno della scuola media.

Nello specifico il provvedimento amministrativo prevede la chiusura del polo scolastico Collegio Manzoni, e la relativa palestra e conferma quanto già stabilito questa mattina con la chiusura della biblioteca e del museo attiguo.

I motivi sono presto spiegati e vanno ricercati nel guasto all’impianto termico che non consente di garantire il mantenimento delle temperature minime negli ambienti scolastici.

Dal Comune precisano: “A seguito di segnalazioni di anomalie delle temperature interne nei locali del plesso scolastico dell’Istituto Secondario di Primo Grado A. Manzoni, comprendente anche la Palestra ad uso sportivo di Via Manzoni, 41, a partire dal pomeriggio del 14 gennaio, il Comune e il soggetto gestore dell’impianto si sono immediatamente attivati per una verifica del problema già dalla giornata del 14/01/2026 i cui i primi interventi svolti non sono stati totalmente risolutivi e, pertanto, a valle di ulteriori interventi in corso e valutazioni da parte del soggetto gestore degli impianti per conto del Comune di Merate non è possibile dare garanzia di ripristino del normale funzionamento dell’impianto secondo i valori standard per la giornata del 16/01/2025″.

Un provvedimento che arriva dopo i malfunzionamenti registrati già negli scorsi giorni al plesso della primaria di Pagnano e sempre alle medie e che non rappresenta un unicum del territorio. Settimana scorsa il primo cittadino di Brivio Federico Airoldi si era trovato costretto a chiudere primaria e scuole medie per via sempre di un guasto alla caldaia.

