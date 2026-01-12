Merate, caldaia in blocco: studenti al freddo a Pagnano e alle scuole medie

Problemi con il riscaldamento per gli studenti di Pagnano e delle medie al rientro dalle vacanze di Natale

L’assessore Muzio: “La caldaia è andata in blocco. Già domani (martedì) la situazione dovrebbe essere risolta”

MERATE – In classe con le giacche a vento addosso. E’ successo alla scuola primaria di Pagnano e alle scuole medie Manzoni dove in questi giorni si sono verificati problemi con il funzionamento dell’impianto di riscaldamento con ripercussioni anche sull’utilizzo della palestra di Pagnano.

“A Pagnano la caldaia è andata in blocco” precisa l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio che si è adoperato con il concessionario per risolvere il problema che sta creando del disagio agli alunni e agli insegnanti. “Quello che abbiamo potuto appurare a oggi è che non si è trattato di un guasto, ma di un blocco ad alcuni moduli della caldaia che serve per riscaldare sia la scuola che la palestra di Pagnano”.

Ragion per cui, nelle aule, la temperatura è rimasta bassa senza riuscire a riscaldare adeguatamente gli spazi usati dagli alunni per le loro attività didattiche e sportive. “Abbiamo chiesto all’azienda di ampliare la fascia di funzionamento dell’impianto così da poter raggiungere già per domani mattina (martedì) una temperatura adeguata. Abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito: gli impianti verranno accesi già stasera a mezzanotte”.

L’amministrazione comunale intende portare avanti, d’ora in avanti, un monitoraggio costante della situazione al fine di prevenire altre situazioni simili.

Sembrerebbe invece risolta la questione alla scuola media Manzoni dove, dopo giorni trascorsi al freddo (tanto che sembrerebbe che qualcuno abbia anche consigliato di recarsi a scuola con delle coperte), i riscaldamenti sarebbero tornati in funzione stamattina (lunedì) dopo l’intervento del concessionario.

“A incidere sono state sicuramente le rigide temperature di questi ultimi giorni. Comprendiamo il disagio vissuto dagli alunni e proprio per questo monitoreremo la situazione al fine di scongiurare altri problemi”.