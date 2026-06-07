Merate, cambia la Ztl in via Manzoni: strada aperta il sabato mattina

La modifica alla Ztl in via Manzoni sarà operativa da sabato 20 giugno

Si tratta di un provvedimento a carattere sperimentale la cui validità verrà misurata con strumenti di monitoraggio e indicatori di performance

MERATE – Cambia la Ztl di via Manzoni. Così come annunciato alcune settimane fa, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni ha deciso di prevedere l’apertura al transito nella via al sabato mattina fino alle 12.30.

Il provvedimento, varato in via sperimentale fino al 31 dicembre, sarà operativo da sabato 20 giugno. Restano invariati tutti gli altri orari di pedonalizzazione di via Collegio Alessandro Manzoni ovvero il sabato sino alle 22 e la domenica dalle 10 alle 22.

“La misura sperimentale di estensione dell’apertura al sabato mattina, approfondita anche

con i commercianti, è finalizzata a offrire una maggiore visibilità alle attività commerciali presenti lungo uno degli assi strategici del centro cittadino all’inizio del weekend e a favorire una più ampia conoscenza delle iniziative e degli eventi programmati nel fine settimana, mantenendo al contempo l’equilibrio con la fruizione pedonale del centro

storico, che rimane punto strategico per la sua valorizzazione con attività ed eventi

pomeridiani e nel corso del weekend” precisa il sindaco Mattia Salvioni.

Che aggiunge: “Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare la visibilità del centro storico, le sue attività economiche e gli eventi, anche attraverso interventi di comunicazione urbana già in corso, come l’installazione di totem digitali in punti strategici della città, la nuova cartina con i punti da visitare nel centro storico e nella Città e ulteriori strumenti di promozione e valorizzazione in corso di approfondimento e predisposizione, unitamente alla continua ricerca di nuove attività commerciali da insediare, nei limiti del perimetro di azione dell’Amministrazione”.

Per valutare in modo oggettivo gli effetti della sperimentazione sono previsti specifici

strumenti di monitoraggio e indicatori di performance (KPI), che saranno confrontati con i dati relativi al medesimo periodo dell’anno precedente. In particolare, saranno analizzati l’andamento del numero di tagliandi emessi negli stalli di sosta a pagamento di

Piazza Prinetti e Via Papa Giovanni XXIII; il confronto dei flussi di presenza nel centro cittadino attraverso lo strumento di monitoraggio messo a disposizione da Confcommercio nell’ambito del Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 7 aprile 2025 ed eventuali ulteriori dati e informazioni che saranno forniti dagli operatori commerciali del centro storico.

L’Amministrazione Comunale conferma al contempo la validità della pedonalizzazione del

centro nel pomeriggio del sabato e per l’intera giornata di domenica, ritenendola una

scelta strategica per consolidare il ruolo del centro quale luogo privilegiato per eventi,

commercio, cultura e socialità, in un’ottica di centro storico e commerciale diffuso,

accessibile e attrattivo, autentico “salotto” della Città.