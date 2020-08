Merate, cambio ai vertici della Polizia locale: il comandante in partenza per Linate

Dal 1° settembre il suo posto verrà preso dall’attuale vice comandante Mondella

Carbone: “Lascio a malincuore, ma si tratta del classico treno da non perdere. All’aeroporto di Linate continuerò a svolgere compiti di polizia giudiziaria con l’aggiunta di competenze in materia tributaria”

MERATE – Il comandante della polizia locale Roberto Carbone lascia il Comune di Merate. Dal 1° settembre infatti prenderà servizio come funzionario all’agenzia della dogana e dei monopoli all’aeroporto di Milano Linate. “Svolgerò il compito di ufficiale di polizia giudiziaria, come già qui a Merate, avendo, in aggiunta, competenze anche di polizia tributaria”.

37 anni, un incarico a Camparada e poi ad Agrate prima di arrivare nel 2014 sotto la Torre, Carbone ammette di lasciare Merate a malincuore. “Mi sono trovato molto bene in questi anni sia con il sindaco precedente, Andrea Massironi che con l’attuale Massimo Panzeri. Quando sono arrivato, ho ricevuto l’indicazione di riorganizzare il corpo di polizia locale, svecchiando l’organico e puntando a un approccio caratterizzato da competenza e professionalità. Penso di poter dire, senza peccare di presunzione, che in questi anni è stata svolta un’attività dignitosa”.

Cresciuto con l’ambizione di prestare servizio nell’ambito dell’amministrazione dello Stato, Carbone parla della vincita del concorso che lo porterà a lavorare all’interno dell’aeroporto milanese, passando quindi a occuparsi in particolar modo di droga, contraffazioni e traffico di armi, come del classico treno “da non perdere”. “Concorsi di questo tipo vengono banditi ogni 6 o 7 anni. Per quanto mi sarebbe piaciuto restare ancora qualche anno qui, non potevo correre il rischio di perdere questa opportunità di carriera. Un aspetto, quest’ultimo, che il sindaco ha colto perfettamente, senza nulla obiettare alla mia scelta”. Il comandante non esclude, per il futuro, di poter tornare a lavorare nell’ambito di un’amministrazione comunale in qualità di dirigente.

“L’esperienza meratese è stata senza dubbio positiva. Siamo riusciti a organizzare il servizio garantendo sempre una pattuglia dalla 7.30 alle 19.30 con servizi straordinari anche di sera in concomitanza con iniziative particolari, come ad esempio lo shopping al chiaro di luna. Il grosso della nostra attività è costituito dalla rilevazione di incidenti e dalle multe, ma abbiamo anche accertato delle notizie di reato, concentrandoci soprattutto sugli abusi edilizi”. Quanto alle ordinanze sul decoro urbano, firmate dal sindaco la scorsa estate per scoraggiare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e di deiezioni canine per strada, Carbone sottolinea come con l’acquisto dell’auto civetta e con il servizio degli agenti in borghese sia stato possibile incrementare le sanzioni riuscendo a cogliere i trasgressori sul fatto.

L’amministrazione comunale ha già individuato chi prenderà il posto di Carbone in qualità di comandante. Si tratta dell’attuale vice comandante Davide Mondella.