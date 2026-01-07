Merate, cambio alla guida dell’ente morale: il grazie a Susan Terragni

Dopo 23 anni Susan Terragni ha lasciato la presidenza della scuola dell’infanzia Don Perego

L’ex sindaco Panzeri: “Il suo impegno ha contribuito in modo concreto allo sviluppo culturale, sociale e civile della comunità di Merate”

MERATE – Un grande grazie a Susan Terragni per i 23 anni di presidenza della scuola dell’infanzia Don Angelo Perego. A tributarlo è l‘ex sindaco Massimo Panzeri alla luce dell’imminente passaggio di consegne alla guida dell’ente morale che comprende la scuola dell’infanzia di via don Angelo Perego e la sezione di Novate.

Dopo più di vent’anni alla guida del consiglio di amministrazione, Susan Terragni ha deciso di fare un passo indietro, lasciando la carica. Il nome del nuovo presidente non è stato ancora stabilito. Al momento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni ha provveduto a indicare i nominativi di Mirta Lorenzini e Franca Rosa come rappresentanti del Comune all’interno del consiglio di amministrazione. Anche la parrocchia, guidata dal prevosto don Mauro Malighetti, dovrà muoversi in tale senso, indicando un proprio rappresentante. Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà poi procedere alla nomina del nuovo presidente, che subentrerà così a Terragni dopo ben 23 anni.

Al momento, l’unica notizia certa è proprio quella dell’uscita dal CdA della storica presidente. Ed è a lei che vanno i ringraziamenti dell’ex sindaco Panzeri, ora capogruppo di minoranza in Consiglio comunale con Prospettive per Merate, per l’impegno, la dedizione, la competenza e il profondo senso delle istituzioni mostrati durante il lungo mandato.

“Susan Terragni ha accompagnato l’ente in un percorso di crescita costante, svolgendo un ruolo fondamentale a sostegno delle famiglie del territorio e garantendo accoglienza, cura e opportunità educative a migliaia di bambini. Il suo impegno ha contribuito in modo concreto allo sviluppo culturale, sociale e civile della comunità di Merate, rafforzando l’Ente come presidio essenziale di attenzione all’infanzia e di supporto alla genitorialità”.

Panzeri aggiunge: “La capacità di coniugare visione, responsabilità e attenzione ai bisogni delle persone ha permesso all’ente di rispondere nel tempo alle trasformazioni sociali, mantenendo al centro il benessere dei più piccoli e delle loro famiglie”.

La riflessione di Panzeri si conclude con un auspicio per il futuro: “Auspico che il passaggio di consegne rappresenti oggi un momento di continuità e rinnovamento che si fondi sull’eredità di valori, relazioni e competenze costruite in questi anni. A Susan Terragni va la mia sincera gratitudine per il lavoro svolto e per il segno profondo e duraturo lasciato nella vita di tante famiglie e bambini”.