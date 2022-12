Merate, cambio di gestione e rinnovo dei locali per la libreria La Torre

Gli attuali proprietari passano il testimone a dei nuovi gestori che subentreranno nella seconda metà di febbraio

La libreria era stata aperta, 43 anni fa, in via Cazzaniga e nel 1994 si era trasferita nella centralissima via Manzoni

MERATE – Cambio di gestione alla storica libreria La Torre di via Manzoni. Dal 1° gennaio 2023 infatti l’attività verrà temporaneamente chiusa per permettere il rinnovo dei locali propedeutico al cambio di gestione.

Gli attuali titolari Tommaso Meschi e la moglie Ivana Galbusera hanno infatti deciso di lasciare l’amata professione ringraziando, con alcuni cartelli affissi fuori dalle vetrine, le tante persone che in questi anni hanno sostenuto l’attività acquistando i libri nel negozio e chiedendo consigli e suggerimenti per letture e regali.

Ben 43 gli anni trascorsi dietro gli scaffali, prima in una libreria ricavata in un appartamento di via don Cesare Cazzaniga e poi, nel 1994, il trasferimento in centro, nell’attuale sede di via Manzoni.

Il subentro dei nuovi gestori è indicativamente stimato per la seconda metà del mese di febbraio.