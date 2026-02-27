Merate, cambio di location per l’incontro del 6 marzo di DietroLaLavagna

La conferenza del 6 marzo si terrà in sala civica (e non più in auditorium)

Genitori e figli alle prese con l’ansia: ne parlerà l’esperta Maria Longoni, psicologa e psicoterapeuta del Minotauro di Milano

MERATE – Cambio di location per l’incontro organizzato dall’associazione DietroLaLavagna in programma venerdì 6 marzo. Per questioni organizzative del sodalizio, la conferenza è stata spostata dall’auditorium Giusi Spezzaferri alla sala civica Fratelli Cernuschi di viale Lombardia.

L’incontro tratterà un tema molto importante, ovvero quello di genitori e figli alle prese con l’ansia in un mondo sempre più complesso e dalle dinamiche complicate.

Relatrice d’eccezione sarà Maria Longoni, psicologa e psicoterapeuta, nonché docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto del Minotauro di Milano, istituto di analisi dei codici affettivi. Longoni coordina inoltre l’equipe Zerotredici sull’infanzia e la preadolescenza.

L’inizio è fissato per le 20.45: l’ingresso è libero, aperto a tutta la cittadinanza.