Merate, cancellate le scritte antiviolenza apparse agli stop

Le scritte Stop violence against women erano apparse agli stop tra venerdì e sabato

Lunedì sono iniziate le operazioni di “rimozione”: indagini in corso della Polizia locale per individuare gli autori

MERATE – Erano apparse nella notte tra venerdì e sabato scorso in almeno quattro stop del centro città. E nel giro di pochi giorni sono state cancellate per non creare intralcio e disturbo alla viabilità confondendo gli automobilisti in transito.

Stiamo parlando delle scritte Stop violenze against women apparse in città in concomitanza con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Una ricorrenza, fissata per il 25 novembre e celebrata con una serie di iniziative in tutta la città, dove sono appunto comparse anche delle strisce che sfruttando la scritta stop della segnaletica orizzontale hanno voluto mettere letteralmente… a terra il concetto.

Diversi gli incroci usati per lanciare il messaggio di eliminazione alla violenza sulle donne: da quello appena fuori dal Comune per immettersi su viale Lombardia a quello che da via Parini conduce sempre sulla via di uscita dal parcheggio sotto il Municipio, passando per lo stop di via San Francesco angolo via Frisia a quello di via don Cazzaniga con piazza Italia.

Ora però lo scritte non ci sono più e sono state coperte con una striscia di vernice. Non solo. Gli agenti della Polizia locale avrebbero già visionato le telecamere per risalire all’identità degli autori delle scritte che, seppur legate aun concetto condivisibile, sarebbero equiparate a un vandalismo.