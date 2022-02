Merate, cani nella riserva di Sartirana. Il comitato: “Un divieto da rispettare”

Il Comitato civico ambiente ha scritto in Regione chiedendo un intervento nei confronti dell’ente gestore, ovvero il Comune

Dal Pirellone la conferma che i cani non possono entrare nella riserva del lago di Sartirana neppure con il guinzaglio

MERATE – Cani a passeggio nel lago di Sartirana nonostante il divieto legato al disturbo che la loro presenza può portare all’ecosistema della riserva. E’ quanto denuncia il comitato civico ambiente guidato da Elena Calogero che ha inviato una segnalazione alla Regione chiedendo una presa di posizione nei confronti dell’ente gestore, ovvero il Comune di Merate. “Come Comitato continueremo a verificare che il Comune applichi le sue competenze in materia e ringraziamo tutti i cittadini che continuano a segnalarci le violazioni delle norme in tema di tutela dell’ambiente (ccambiente.merate@mail.com)”.

Il Pirellone ha prontamente risposto rimarcato come “la problematica di cani incustoditi risulta particolarmente critica, in quanto include altresì quella dei cani abbandonati, inselvatichiti o randagi, fenomeno che si riscontra in tutta Italia e che si pone come pericolo per la stessa sopravvivenza della flora, della fauna e degli habitat naturali”. Da qui le normative che prevedono come nelle aree protette venga vietata espressamente l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, “che possano alterare l’equilibrio naturale”, per tutelare i motivi conservazionistici della riserva. Un divieto che riguarda tutti i cani sia al guinzaglio, che liberi, oppure randagi o inselvatichiti, in quanto potrebbero vagare e recare disturbo alla fauna o danneggiare flora ed habitat.

Non solo. Rispondendo al Comitato civico ambiente e rinvolgendosi al Comune, la Regione suggerisce, a titolo collaborativo, di stipulare specifiche convenzioni con Enti o Istituti di vigilanza nel caso il problema dovesse persistere e il Comune non fosse in grado di provvedere con forze proprie.