Merate. Caregiver familiari: convegno con l’associazione Fabio Sassi e Acmt

Il convegno si terrà sabato 15 novembre in auditorium a Merate

L’iniziativa è promossa dalla Fabio Sassi e dall’Acmt in occasione della giornata dedicata alle cure palliative

MERATE – Un convegno dedicato ai caregiver familiari, a chi assiste, accompagna e resta accanto nel tempo della malattia. E’ in programma sabato 15 novembre dalle 8.30 alle 13 “La Vita Accanto”, iniziativa promossa dall’associazione Fabio Sassi e da Acmt in occasione della Giornata dedicata alle Cure Palliative.

L’appuntamento si terrà all’auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate e intende dare voce a chi vive quotidianamente la cura, intrecciando testimonianze reali, competenze cliniche e momenti artistici, per restituire alla comunità il valore umano e sociale del prendersi cura. L’obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei caregiver come parte essenziale della rete assistenziale e del percorso di cura, offrendo strumenti concreti e spazi di ascolto per affrontare la fatica, prevenire il burnout e promuovere una cultura di solidarietà condivisa tra professionisti, familiari e cittadini.

Dopo i saluti istituzionali delle associazioni promotrici e di Emanuele Manzoni, presidente del Consiglio di Rappresentanza dei sindaci Asst Lecco, aprirà i lavori Virginio Brivio, presidente di Uneba Lecco, con un intervento dedicato a “L’impegno e la fatica del caregiver oggi”, tra aspetti sociali e prospettive normative.

Seguirà la lettura teatrale “Un giorno qualsiasi”, ispirata a una storia vera che condurrà il pubblico dentro l’esperienza autentica di chi vive la cura come quotidianità.

Successivamente, Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta, affronterà il tema “Il carico emotivo e fisico del caregiver familiare e la prevenzione del burnout”.

Il cuore del convegno sarà una tavola rotonda moderata da Annalisa Pozzi della Cooperativa Sociale Sineresi, dedicata al tema “Il diritto alla cura del caregiver: bisogni e risorse”. Un momento di confronto tra professionisti provenienti da diversi ambiti del sistema socio-sanitario, chiamati a condividere esperienze e punti di vista complementari: Paola Maria Bonfanti e Sonia Ianniti, infermiere di famiglia e di comunità porteranno la prospettiva dell’esperienza sanitaria sul campo, Barbara Capelli, assistente sociale, porterà quella dell’ambito socio-assistenziale; Gennaro Quadraruopolo, psicologo e psicoterapeuta del Dipartimento della Fragilità di Asst Lecco, approfondirà gli aspetti psicologici; Stefania Bolis, direttore Innovazione e Comunicazione di Ats Brianza, si concentrerà infine sul ruolo della formazione e della comunicazione.

La mattinata proseguirà con un momento di pausa e la partecipazione all’iniziativa “Rete della Cura”, un’installazione simbolica pensata per raccogliere pensieri, voci e messaggi dei caregiver presenti.

Seguiranno il dialogo con il pubblico e la presentazione dei risultati dell’indagine sui caregiver, curata da Fabrizio Limonta, consigliere d’amministrazione della Fabio Sassi, con spazio per interventi e riflessioni condivise.

A chiudere l’incontro sarà la lettura musicale “Resto qui”, tratta da una lettera scritta da una caregiver a sé stessa, accompagnata da un sottofondo sonoro curato da Marta Viganò.

Il convegno, organizzato con il patrocinio di Comune di Merate, Ats Brianza, Asst Lecco, Auser Lecco, Federazione Alzheimer Italia e Conferenza dei Sindaci, ha ottenuto l’accreditamento Ecm per i professionisti sanitari; i crediti formativi saranno riconosciuti a seguito della verifica delle presenze e della compilazione del questionario finale.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, con iscrizione consigliata per garantire il posto. É possibile iscriversi tramite Eventbrite e ricevere ulteriori informazioni scrivendo a volontari@fabiosassi.it

Link per le iscrizioni al convegno: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-la-vita-accanto-1777263606289?aff=oddtdtcreator