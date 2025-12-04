Merate, caso sospetto di Chikungunya: disinfestazione a Pagnano

Il Comune ha disposto un’ordinanza urgente per un sospetto caso di Chikungunya

Venerdì 5 dicembre verrà eseguita la disinfestazione straordinaria nell’area intorno a via San Remigio

MERATE – Caso sospetto di Chikungunya: il Comune di Merate ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente disponendo l’intervento di disinfestazione per venerdì 5 dicembre dalle 7 alle 11.

Il provvedimento riguarderà l’area di via San Remigio, dove risulterebbe residente la persona potenzialmente affetta da Chikungunya, malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes.

Ats Brianza ha infatti segnalato il caso sospetto al Comune con una nota del 3 dicembre: l’amministrazione comunale ha così emesso l’ordinanza predisponendo l’intervento di disinfestazione all’interno di un’area non inferiore a 100 metri di raggio intorno al luogo del caso, riguardando così via San Remigio, parte di Via della Molgora e parte di Via Promessi Sposi.

Nel provvedimento si ribadisce di effettuare la bonifica ambientale, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate nonché di tenere chiuse le finestre durante gli interventi di disinfestazione nelle aree interessate.