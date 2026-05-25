Merate celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma di eventi

Una giornata ricca di eventi per celebrare il 2 giugno

Salvioni: “Una ricorrenza ancora più speciale visto gli 80 anni della Repubblica”

MERATE – Il discorso in piazza con la consegna della Costituzione ai neodiciottenni, l’omaggio alle Madri Costituenti al parco a loro dedicato e la diretta dal Quirinale con “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”.

E’ ricco il programma di iniziative predisposto dal Comune di Merate per celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno. Un appuntamento particolarmente significativo visto gli 80 anni dalla nascita della Repubblica a seguito del referendum indetto il 2 giugno del 1946.

Le celebrazioni si apriranno lunedì 2 giugno alle 10.30 in Piazza degli Eroi 3 con il discorso del Sindaco Mattia Salvioni e la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni, simbolo dell’ingresso delle nuove generazioni nella vita democratica del Paese.

La mattinata proseguirà con un corteo accompagnato dal Corpo Musicale “G. Recli” di Brivio

verso il Parco 21 Madri Costituenti di via Allende, dove verranno lette alcune biografie delle Madri Costituenti e svelata una targa con le biografie di ognuna. Seguiranno momenti musicali e canti a cura del gruppo musicale dell’ITS Viganò di Merate.

Le iniziative si concluderanno alle 21 all’Auditorium Comunale “G. Spezzaferri” con

la trasmissione sul grande schermo dell’evento nazionale “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, in diretta da Piazza del Quirinale a Roma.

“Quest’anno la Festa della Repubblica assume un significato ancora più profondo – sottolinea il Sindaco Mattia Salvioni – perché ricorrono gli 80 anni della nascita della nostra Repubblica. Abbiamo voluto creare momenti diffusi di riflessione, memoria e partecipazione, coinvolgendo i giovani, la musica, la storia e i valori costituzionali che uniscono la nostra comunità”.